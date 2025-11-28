VIDEO - E la festa dei tifosi greci è continuata anche in Piazza del Duomo dopo la vittoria al Franchi

Non è stata una serata tranquilla sugli spalti del Franchi, con le tensioni tra i tifosi della Fiorentina e quelli dell'AEK Atene che si sono intensificate durante l'intervallo. A fine primo tempo da parte dei tifosi gialloneri è iniziato un fitto lancio di sassi e pezzi di sanitari (LEGGI QUI) verso la Ferrovia, prima di provare a sfondare il cancello che divideva i settori.

Tanti fuori dal Franchi

Anche nel pre partita, tanti tifosi greci senza biglietto hanno provato ad entrare nei vari settori dello stadio, ma sono stati respinti delle Forze dell'Ordine. E così in più di 2000 sono rimasti fuori dell'impianto.

Festa giallonera

Tanti di loro si sono riversati nelle piazze di Firenze per guardare la partita in compagnia e, dopo la vittoria, la festa giallonera è ricominciata in Piazza del Duomo. Questo il video: