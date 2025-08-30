Rush finale di mercato che per la Fiorentina sarà cruciale soprattutto in ottica uscite e non è da escludere, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, che ad essere coinvolto sia ancora Pietro Comuzzo. Il centrale classe 2005 era stato virtualmente ceduto all'Al-Hilal per circa 40 milioni prima che lui stesso rifiutasse la destinazione. Pradè e Goretti non hanno chiuso le porte all'Atalanta, che sta riflettendo sul da farsi e sulla possibilità di offrire una cifra sui 30-35 milioni.

La possibilità di monetizzare, anche subito, sul difensore di scuola gigliata evidentemente non dispiace alla società viola che poi si troverebbe a doverlo sostituire in poche ore. Così come poche però, restano le ore a disposizione anche di eventuali acquirenti.