Angelo Giorgetti, giornalista de La Nazione, è passato come di consueto da Radio Bruno per fare il punto in casa Fiorentina. Di seguito un estratto delle sue parole:

Le critiche via social

“La Fiorentina è criticata? Penso che il malcontento sia solo dei social network, i veri tifosi la sostengono sempre. Viene dato troppo peso ai giudizi espressi sul web, dove si vanno a creare anche le cosiddette camere dell’eco. Il consiglio che darei a Italiano è quello di dare meno peso a certi giudizi negativi”.

Verona? Cosa è mancato…

E poi è tornato sull’ultima gara: “Verona? Quando mancano certi calciatori, la Fiorentina diventa una squadra normale. Italiano ha portato a Firenze una cultura di gioco che necessita di interpreti di qualità, cosa che questa squadra non presenta. Con Italiano però la squadra non si arrende mai e questo si vede in campo. Al posto di attaccare l’allenatore, i tifosi dovrebbe ricordarsi dove era la Fiorentina prima del suo approdo a Firenze”.