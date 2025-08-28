Non ci si annoia mai in casa Milan: è in arrivo un attaccante ma Allegri nel frattempo perde un centrocampista per un grave infortunio

Situazione intricatissima in casa Milan. Dopo il fallimento dell'operazione Boniface, il cui arrivo dal Bayer Leverkusen è saltato per i problemi fisici e le scarse garanzie offerte in sede di visite mediche dal nigeriano, i rossoneri non sono riusciti a prelevare nemmeno Conrad Harder dallo Sporting Club de Portugal.

In arrivo Nkunku, ma…

Oggi la dirigenza del Diavolo ha chiuso l'acquisto di Christopher Nkunku dal Chelsea per rinforzare il reparto offensivo, nel frattempo però Allegri deve fare i conti con il grave infortunio del centrocampista Ardon Jashari, nuovo arrivo estivo, prelevato dal Club Brugge.

Infortunio in allenamento

Il centrocampista svizzero si è infortunato al perone in uno scontro in allenamento con Gimenez e rischia di dover restare fuori dal campo per vari mesi: si teme la frattura e ora si attendono novità in merito.