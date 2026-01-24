Non soltanto Nzola: il Sassuolo si mette sulle tracce anche di un altro attaccante della Fiorentina

Il Sassuolo è alla ricerca di nuovi profili nel reparto offensivo dopo la cessione di Cheddira al Lecce. I neroverdi stanno monitorando con attenzione il mercato e nelle ultime ore è spuntata una pista che porterebbe ad un attaccante della Fiorentina.

Sassuolo su Kouame

Oltre al nome di M’Bala Nzola, attualmente in uscita dal Pisa ma di proprietà del club viola, secondo quanto riportato da Sky Sport il club emiliano avrebbe messo gli occhi anche su Christian Kouame, profilo ritenuto interessante per l’attacco.

Ma la Fiorentina…

L’attaccante ivoriano è sul mercato, ma la Fiorentina non ha fretta di cederlo per il momento, date le problematiche alla caviglia di Kean, la partenza di Dzeko, e Piccoli unico disponibile adesso per il ruolo di prima punta.