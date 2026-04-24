Un'ipotesi shock per Kean, che prende sempre più corpo

Moise Kean non sta ancora bene. Il fastidio alla tibia continua a tartassarlo e il suo recupero per la gara contro il Sassuolo è un'ipotesi quantomeno difficile.

Dolore permanente

L'attaccante della Fiorentina in queste settimane ha alternato presenze ad assenze in gruppo al Viola Park, e contro i neroverdi potrebbe essere il quinto forfait di fila tra campionato e coppe.

Stagione finita

Nessun nuovo stop, ma una situazione che si trascina avanti da ormai diverso tempo. E così prender campo l'ipotesi che, con una Fiorentina praticamente quasi salva, la stagione di Kean possa essere già finita. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.