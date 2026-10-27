Amerini: “La Fiorentina si porta dietro difetti di superficialità. I numeri difensivi fanno riflettere, Vanoli deve lavorare sui singoli”

A Toscana TV ha parlato l’ex centrocampista viola Daniele Amerini, oggi procuratore, che ha commentato la gara della Fiorentina contro l’Inter, culminata con l’ennesima sconfitta della squadra gigliata.

‘Vanificata prestazione che avremmo detto positiva’

“Ci avevamo creduto, la Fiorentina non aveva fatto una partita straordinaria a livello tecnico, ma aveva avuto l’atteggiamento giusto, giocando alla pari con l’Inter. Dopo il vantaggio, mancava mezz’ora, si deve cercare di addormentare il gioco e non è facile contro i calciatori dell’Inter. Si vanifica una prestazione che avremmo definito positiva, diventa difficile salvare qualcosa alla fine”.

‘I numeri difensivi della Fiorentina fanno riflettere’

“La Fiorentina si porta dietro dei difetti di superficialità, soprattutto in alcuni calciatori, che danno ulteriore fiducia all’avversario. Certi errori, soprattutto in area di rigore, sono una continuità dalle ultime annate. Bisogna crescere sul piano della personalità. I numeri difensivi oggi fanno riflettere, nel primo tempo la Fiorentina aveva difeso bene, nella ripresa qualcosa è stato concesso, ma niente di così nitido, contro la capolista”.

Infine ha aggiunto: “Vanoli deve lavorare sui singoli, soprattutto sulla personalità nei momenti decisivi. Jimenez che fa il sombrero in area, il tocchettino di Fagioli, la palla persa da Ndour… non è per colpevolizzare, ma per rendere l’idea”.