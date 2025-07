Distefano rientra alla base dopo il prestito al Frosinone ma difficilmente resterà a lungo. Piace molto ad un club di Serie B

Terminata la seconda e delicata stagione sportiva in Serie B, culminata con la salvezza centrata con il Frosinone, Filippo Distefano rientrerà al Viola Park ma difficilmente sarà destinato a restare a lungo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il giocatore vanta molti estimatori in categoria cadetta, e su tutti la Carrarese, che vorrebbe assicurarsi il prestito del classe 2003, di proprietà della Fiorentina.

La Fiorentina tiene molto a lui, ma lo spazio in prima squadra adesso è poco

Il giocatore ha ancora un contratto che lo lega al club gigliato fino al 2028, a dimostrazione di quanto la società di patron Rocco Commisso punti su di lui, ma è oggettivamente complicato che possa imporsi con la prima squadra nonostante l’arrivo di Stefano Pioli un tecnico abituato a lavorare con i giovani. Per questo motivo la soluzione Carrarese, con la quale la Fiorentina ha in programma un‘amichevole al Viola Park durante il ritiro, potrebbe rappresentare una ottima soluzione per Distefano.

Operazione che potrebbe prendere forma nelle prossime due settimane

Il giocatore è aperto a tutto e una soluzione vicina a Firenze potrebbe essere una destinazione gradita. Capiremo quindi a breve se la formazione apuana riuscirà ad affondare definitivamente il colpo per regalare a mister Antonio Calabro un rinforzo di livello per il suo scacchiere.