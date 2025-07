Dalla possibile avventura al Viola Park al nuovo ruolo in federazione: Andrea Barzagli potrebbe "tornare" Nazionale

Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale Italiana, la Federazione continua a portare avanti il suo processo di rinnovamento a partire anche dall’Under 21. Nelle ultime ore uno dei principali candidati, come ormai sottolineato da tutti, è l’ormai ex Pescara Silvio Baldini . Dopo aver riportato il club abruzzese in Serie B e lasciato l’incarico con una decisione a sorpresa, il tecnico toscano ha incontrato per la seconda volta Gianluigi Buffon, capo delegazione delle Nazionali, e Maurizio Viscidi, responsabile del settore giovanile, per discutere della panchina degli Azzurrini.

L'ex Pescara è vicino a trovare l'accordo con l'Under 21

Il vertice si è tenuto ieri a Coverciano, ma non rappresenta ancora una scelta definitiva. Quest’oggi Tuttomercatoweb ha fatto luce sullo stato dei fatti e, da ambienti federali filtra che non è stata presa alcuna decisione, anche se Baldini viene considerato uno dei nomi principali in una rosa ristretta che comprende cinque candidati per due ruoli: oltre all’Under 21, va infatti assegnata anche la guida dell’Under 20, dopo l’addio di Bernardo Corradi. La novità potrebbe essere rappresentata però dai componenti dello staff del futuro ct.

In arrivo un ruolo anche per Andrea Barzagli

Secondo quanto riportato Andrea Barzagli, che la scorsa estate era stato proposto alla Fiorentina per allenare nel settore giovanile, anziché ripartire da una panchina ha scelto un percorso piu graduale: l’ex bianconero sarà il vice in una tra Under 21 o Under 20, magari proprio accanto a Baldini. Il massese, 65 anni, non ha mai allenato una Nazionale e ha sempre lavorato con squadre di club, ma gode di grande considerazione per la sua visione del calcio e la coerenza mostrata in carriera.