27 milioni da legittimare anche in campionato. Prima gioia per Piccoli, ma adesso viene il bello. E contro la Roma...
Roberto Piccoli, il calciatore più pagato dell’ultima sessione di mercato in casa viola, è riuscito a sbloccarsi in questo difficile avvio di stagione. Il classe 2001 è andato a segno al 27' minuto del primo tempo indirizzando il match di Conference League dalla parte viola.
Prima gioia viola
Un gol prezioso per frenare un segmento dell’incontro complesso per la squadra di Pioli e che può esser considerato una prima risposta sul campo al significativo investimento (27 milioni comprensivi di bonus) fatto dal club di Commisso per acquistarlo.
In vista della Roma
Dopo la buona prestazione in coppa, Piccoli, si candida ad un posto da titolare contro la Roma di Gasperini, allenatore che lo lanciò ancora giovanissimo ai tempi dell'Atalanta. Chissà che proprio contro il su ex allenatore l'attaccante viola possa trovare continuità con il gol, dimostrando di valere la cifra che i viola hanno speso per lui.