La Gazzetta dello Sport: La Conference intriga Vanoli

Due le pagine sulla Fiorentina presenti all’interno de La Gazzetta dello Sport.

Pagina 22

Il titolone scelto stamani dalla rosea è: “Fiorentina niente scherzi”. E ancora: “Nella ‘sua’ coppa senza i senatori Ma Piccoli ha fame…”. Sommario: “Contro il Rakow tanto turnover pensando alla Cremonese Il club ha giocato la finale nel 2023 e 2024”.

Pagina 23

Qui ci sono le dichiarazioni: “Vanoli sempre carico: “La Conference intriga Kean punta Cremona”. E anche: “Vogliamo andare il più avanti possibile Poi penseremo alla sfida salvezza”.