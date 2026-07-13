Il mondo del calcio piange Rob Dieperink, trovato senza vita: avrebbe dovuto essere l'addetto VAR di Crystal Palace-Fiorentina

Triste notizia per il mondo del calcio in arrivo dai Paesi Bassi: i media locali riportano la scomparsa dell'arbitro Rob Dieperink, nato nel 1988. Il direttore di gara è stato trovato nella sua città natale, senza vita: le autorità escludono il coinvolgimento di altre persone.

Il fatto di cronaca

Doveva essere presente anche al Mondiale, salvo poi essere ‘fatto fuori’ per via di un fatto di cronaca che lo ha interessato direttamente prima della partita tra Crystal Palace e Fiorentina, a Londra, dove avrebbe svolto il ruolo di addetto Var: l'olandese era stato infatti accusato di violenza sessuale su minore, fatto che aveva portato al suo arresto. L'accusa, poi, fu ritirata per mancanza di prove.

Il messaggio di cordoglio

Oggi il ritrovamento a Borculo, sua città natale. La Federcalcio olandese ha intanto rilasciato un primo comunicato di cordoglio: "Siamo rimasti sconvolti e profondamente addolorati per la morte di Rob Dieperink. Con Rob perdiamo un arbitro molto apprezzato, ma soprattutto un collega gentile e coinvolto. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli erano cari. A loro auguriamo molta forza e coraggio per elaborare questa grande perdita".