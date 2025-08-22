Il tifoso viola e intermediario di mercato Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio della Fiorentina.

Le parole su Pioli e l'ambiente

“Noi siamo lì, le concorrenti sono lì, ma noi abbiamo più voglia. E poi c'è Pioli, che è un grande mister. Pradè è migliorato da morire, mi ha fatto piacere parlare con lui di recente. Con Barone non poteva fare niente, ma quella è un'altra storia. Adesso fa vedere cosa sa fare. Ognuno deve fare il suo, questa è una bella azienda. E mi pare ci si stia riavvicinando a Firenze, anche grazie a Pioli. Sento aria nuova e buona, a differenza degli ultimi anni”.

E sui singoli

"Piccoli è un giocatore vero. Kean? Lasciamoglielo fare. Se non lo lasciamo incazzare rimane poco. Deve essere incazzato. Se prende una domenica, ci teniamo la domenica. Ma lui ha il potenziale di un gol a domenica, a lui non va tolto nulla. Va lasciato un cavallo bizzarro. Ma i cavalli bizzarri vincono le corse, non cominciamo a dargli consigli. Dzeko è un fenomeno a mio avviso. Gudmundsson? Mi piace che quando sbaglia si vede proprio che gli dispiace. Non gli manca nulla. Sohm è un crack e Ndour migliore in campo. Faglioli deve fare di più. E' un po' triste, ha problemi dalla cintola in su che lo condizionano dalla cintola in giù".