La probabile formazione dell'Udinese: Cioffi si affida a Lucca-Pereyra per far male alla Fiorentina. Ballottaggio sulla sinistra per i friulani

Questo pomeriggio alle 18:00, l'Udinese scenderà in campo al Franchi per sfidare la Fiorentina di Italiano Gabriele Cioffi studia l'11 anti viola. Pochi dubbi per l'allenatore dei friulani, che userà il suo classico 3-5-2: Ferreira, Perez e Kristensen a comporre la linea a 3 di difesa. Ballottaggio sulla sinistra, dove si contendono il posto da titolare Zemura e Kamara, a destra c'è Ebosele. In mezzo Payero con Walace e Lovric. Davanti Pereyra e Lucca.

La probabile formazione dell'Udinese (3-5-2): Okoye; Joao Ferreira, Nehuen Perez, Kristensen; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra, Lucca.