De Gea: "La squadra è delusa per tutto quello che è accaduto, la stagione non è come l'avevamo immaginata"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il portiere della Fiorentina, David De Gea, fa sapere il suo pensiero sul momento della squadra e dell'ambiente attraverso un post pubblicato sui social.
“La stagione non è come l'avevamo immaginata”
“Capiamo la delusione di tutti i nostri sostenitori: la stagione non è come l'avevamo immaginata” scrive l'estremo difensore spagnolo.
“Squadra delusa”
E poi: “La squadra è delusa per tutto quello che è accaduto finora, ma stiamo dando tutto, e torneremo con la voglia di combattere necessaria per questo club”.
