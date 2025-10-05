De Gea: "La squadra è delusa per tutto quello che è accaduto, la stagione non è come l'avevamo immaginata"

Il portiere della Fiorentina, David De Gea, fa sapere il suo pensiero sul momento della squadra e dell'ambiente attraverso un post pubblicato sui social.

“La stagione non è come l'avevamo immaginata”

“Capiamo la delusione di tutti i nostri sostenitori: la stagione non è come l'avevamo immaginata” scrive l'estremo difensore spagnolo.

“Squadra delusa”

E poi: “La squadra è delusa per tutto quello che è accaduto finora, ma stiamo dando tutto, e torneremo con la voglia di combattere necessaria per questo club”.