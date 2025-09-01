UFFICIALE: Nico Gonzalez saluta l'Italia. L'ex Fiorentina si trasferisce in prestito
Dopo una sola stagione in bianconero, si separano le strade tra la Juventus e Nicolas González. L’attaccante argentino, ex Fiorentina, proseguirà la sua carriera all’Atlético Madrid, dove approda in prestito con diritto di riscatto, che potrà diventare obbligo al maturare di determinate condizioni durante la stagione, scrive il club di Torino sul proprio sito ufficiale.
L'ex numero 10 della Fiorentina saluta la società bianconera con 40 presenze, 5 gol e 4 assist. “A lui vanno i ringraziamenti di tutti noi per quanto fatto insieme e l’augurio per il futuro della sua carriera”, prosegue il comunicato.
La nota ufficiale
Torino, 1 settembre 2025 – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società
Club Atlético de Madrid per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni
sportive del calciatore Nicolás Iván González, a fronte di un corrispettivo di € 1 milione. Tale corrispettivo potrà
essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare
non superiore a € 1 milione, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi
L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte dell’Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle
prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva
2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 32 milioni, pagabili in tre esercizi.