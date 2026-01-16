Corriere dello Sport-Stadio: I giorni di Fabbian

Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi si concentra principalmente sulle trattative di mercato della Fiorentina e, in particolare, sul possibile arrivo dal Bologna di un centrocampista già accostato al club gigliato questa estate.

Prima pagina

In copertina il Corriere dello Sport-Stadio intitola a tutta pagina: “I giorni di Fabbian”, proseguendo nell'occhiello “Il talento per Vanoli”. Nel sottotitolo il Corriere si concentra invece su un acquisto già definito: “Preso Harrison, oggi sarà a Firenze”.

Pagine 22-23

“Il Derby di Fabbian” scrive il Corriere a pagina 23 giocando sull'imminente derby dell'appennino e sulla trattativa fra Bologna e Fiorentina per il centrocampista classe 2003. Nel sottotitolo il quotidiano scrive: “L'incrocio a Bologna per chiudere il colpo E oggi arriva Harrison”. In taglio basso un articolo con il punto sulle uscite dal titolo: “Kouame tra Serie A e Spagna”. Nella pagina segunte spazio ai due nuovi acquisti: “Brescianini, a Firenze per la svolta” e poi “Solomon, qui per fare gol e assist”.