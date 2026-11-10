Speciale: "Se Grosso fosse rimasto al Sassuolo ci avremmo guadagnato tutti. Una chance ad Aquilani l'avrei data"

Luca Speciale, giornalista di LA7 e tifoso viola, ha commentato sui propri canali social l'esonero di Aquilani, rammentando l'incrocio di traiettorie tra Sassuolo e Fiorentina in merito di allenatori.

Su Aquilani

“Sono tra quelli che pensavano che Aquilani fosse un buon allenatore, con visione e carattere. E lo penso ancora, Sassuolo permettendo. Penso anche che un tecnico incida molto, se bravo, ma che certo non possa tutto…”, l'incipit del messaggio.

Su Grosso

Speciale poi continua: “E penso che il calcio spesso proceda per isterici tentativi e divorzi, a volte, rovinosi. Pensa se Grosso fosse rimasto lì, ci avrebbero guadagnato sia loro che la Fiorentina. E credo anche che, scommessa per scommessa, tanto valeva dare una chance a chi era già di casa e l’aveva meritata nel percorso con le giovanili”.