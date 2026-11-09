La Fiorentina lo supera, il Sassuolo lo esonera: finisce qua la prima esperienza di Aquilani in Serie A
La prima esperienza su una panchina di Serie A per Alberto Aquilani è già arrivata al capolinea: fatale, all'ex tecnico della Fiorentina Primavera, la sconfitta per 3-0 contro la Roma.
Bottino magro
Otto punti raccolti in undici partite, peggior difesa del campionato con ben ventinove gol subiti e sette partite consecutive senza vincere, tra cui la sconfitta interna per 2-4 contro la Fiorentina: questi i numeri incriminati dell'operato di Aquilani alla guida del Sassuolo, con la dirigenza neroverde che ha deciso di esonerarlo.
Il comunicato ufficiale
"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi.
La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro".