Aquilani sempre più in bilico. Il Sassuolo pensa ad un altro ex viola per sostituirlo
Il futuro di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo è sempre più in bilico. La quinta sconfitta consecutiva, arrivata contro la Roma con un pesante 3-0 all'Olimpico, ha aperto una riflessione all'interno della società neroverde.
Possibili sostituti
Come riportato da Gianluca Di Marzio, per la prima volta dall'inizio della stagione il Sassuolo starebbe valutando concretamente l'ipotesi dell'esonero. Tra i possibili sostituti ci sarebbero Roberto D'Aversa e Vincenzo Montella, entrambi presenti sugli spalti dell'Olimpico in occasione della sfida contro i giallorossi.
Ritorno in Italia
L'ex allenatore viola Vincenzo Montella è attualmente libero dopo aver concluso la propria esperienza alla guida della nazionale turca. L'aeroplanino potrebbe dunque tornare presto alla guida di una panchina di Serie A.