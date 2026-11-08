header logo

Aquilani sempre più in bilico. Il Sassuolo pensa ad un altro ex viola per sostituirlo

Redazione /
Commenti Condividi
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Il futuro di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo è sempre più in bilico. La quinta sconfitta consecutiva, arrivata contro la Roma con un pesante 3-0 all'Olimpico, ha aperto una riflessione all'interno della società neroverde.

Possibili sostituti

Come riportato da Gianluca Di Marzio, per la prima volta dall'inizio della stagione il Sassuolo starebbe valutando concretamente l'ipotesi dell'esonero. Tra i possibili sostituti ci sarebbero Roberto D'Aversa e Vincenzo Montella, entrambi presenti sugli spalti dell'Olimpico in occasione della sfida contro i giallorossi.

Ritorno in Italia

L'ex allenatore viola Vincenzo Montella è attualmente libero dopo aver concluso la propria esperienza alla guida della nazionale turca. L'aeroplanino potrebbe dunque tornare presto alla guida di una panchina di Serie A.

Notizie correlate
💬 Commenti