Panchina del Napoli in bilico? Pioli si propone per sostituire Allegri, ma De Laurentiis...
Il Napoli sta vivendo un momento decisamente complicato. La squadra è in ritiro punitivo dopo la sconfitta europea contro il Porto ed anche Allegri sembra sempre più in bilico.
Possibili sostituti
Attorno alla panchina partenopea cominciano a circolare diversi nomi, tra cui quelli di Sergio Conceicao e Thiago Motta. Nelle ultime ore, secondo quanto riporta Il Mattino, si sarebbe offerto per la panchina partenopea anche l'ex allenatore della Fiorentina Stefano Pioli.
Conferma… a tempo?
Nonostante i risultati deludenti, Aurelio De Laurentiis non avrebbe però intenzione di cambiare guida tecnica, almeno per il momento. Il presidente azzurro continua a riporre fiducia in Allegri, che però deve cambiare marcia per non far cambiare idea al patron del Napoli.
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