Pioli: “Alla Fiorentina ho sbagliato ad alzare troppo l’asticella. Campagna acquisti di livello ma non sempre a Firenze..."

Stefano Pioli torna sulla sua esperienza finita male alla Fiorentina. Ospite di Sky Calcio Club, l’allenatore ha analizzato gli errori commessi durante il ritorno sulla panchina viola, soffermandosi soprattutto sul peso delle aspettative.

“A Firenze ho sbagliato ad alzare troppo l’asticella”, ha ammesso il tecnico. Un’autocritica che riguarda la gestione di una squadra sulla quale, secondo la sua lettura, erano state riversate pressioni non necessarie.

“Tenevo all'esperienza di Firenze…”

Pioli ha spiegato quanto desiderasse ottenere risultati in una città alla quale è legato: “Tenevo all'esperienza di Firenze, ma è andata così male che ho avuto bisogno di staccare. Ho avuto qualche offerta dall'estero ma non l'ho presa in considerazione. Se la paura ti porta a essere preoccupato è un bene perché ti prepari. Ma se diventa ansia e timore è diverso. Credo che l'anno prima la squadra abbia overperformato, ma non era nemmeno una squadra da 4 punti in 10 partite”.

“Campagna acquisti di livello”

L’ex allenatore viola ha commentato anche la Fiorentina attuale: “Quest'anno la campagna acquisti è stata di livello. Ci vuole un po' di tempo e pazienza. Non sempre in Italia e a Firenze c'è questa pazienza”.