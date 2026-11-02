Calamai: "Italiano allenatore che crea identità e appassiona. De Laurentiis, perché non l'hai portato a Napoli con Vlahovic?"

Luca Calamai, giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha parlato di Vincenzo Italiano, ex allenatore viola che sta vivendo un'ottima stagione al Besiktas.

La stagione di Italiano

“Italiano sta vivendo un'esperienza di crescita in Turchia. Nel Besiktas. Alternando momento di grandi e straordinaria elettricità a qualche passaggio a vuoto. Nell'ultimo turno di campionato ha pareggiato 2 a 2 in casa del Kasimpasa e ora è quarto in classifica”.

E a Napoli…

“Ma resta comunque un allenatore che insegna un calcio moderno, dichiaratamente offensivo. Che appassiona i tifosi e crea identità. Aspetti di cui, in questo momento, non c'é tracia al Maradona. Chissà come sarebbe stato il Napoli di oggi con Italiano in panchina e magari Vlahovic (che è finito proprio al Besiktas) al centro dell'attacco”.