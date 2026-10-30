Italiano: "A Firenze ci siamo messi in mostra in tutta Europa. Che dispiacere non aver vinto una Coppa"

Vincenzo Italiano, intervistato da Sky Sport, è tornato sulla sua esperienza a Firenze ricordandola con affetto e un po' di rammarico.

Sugli anni alla Fiorentina

“Ringrazio l'esperienza di Firenze, che mi ha dato la possibilità di andare a giro per l'Europa e mettermi in mostra facendo bella figura: con la Fiorentina abbiamo fatto due finali, purtroppo l'unico dispiacere che lascio è stato di non regalare una coppa europea, che forse meritavamo per il percorso fantastico che abbiamo fatto nei due anni di Conference. Mi dispiace tantissimo, perché ci sono stato da Dio, è innegabile. Sono grato sia a Firenze che a Bologna, due esperienze stupende, cinque anni straordinari: quando tornerò in Italia saranno tappe fondamentali”.

Sull'Italia

“Mi manca tutto, è normale, ma non avevo in programma di lasciare la Serie A. Io sono stato bene ovunque, a Firenze e a Bologna, due delle città più belle d'Italia: nella mia testa non c'era l'idea di andare via. Sto cercando di non avere tutta sta nostalgia, ma col mio staff guardiamo spesso la Serie A”.