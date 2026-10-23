Italiano ci ricasca? "La sua ossessione per la rotazione ci ha fatto perdere punti. Si pentirà amaramente"

L'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, attualmente sulla panchina del Besiktas, è finito al centro delle critiche in Turchia nonostante un inizio di stagione particolarmente positivo.

Critiche al tecnico

Il quotidiano sportivo di Istanbul Milliyet sottolinea l'eccessiva tornazione praticata da Italiano nel match di Europa League contro il Crystal Palace, terminato 2-2. Una critica che spesso era stata mossa al tecnico italo-tedesco anche ai tempi della Fiorentina, nonostante gli ottimi risultati raggiunti.

L'analisi del match

Questa l'analisi del quotidiano: “E' stata la peggior partita giocata dal Beşiktaş dall'inizio della stagione. La formazione iniziale è stata a dir poco sconcertante. La responsabilità di questa partita ricade direttamente su Italiano e la sua ossessione per la rotazione. Se costruisci la squadra con giocatori che non hanno l'abitudine di giocare insieme e lasci in panchina chi potrebbe risolvere la partita, il risultato è inevitabile. Con decisioni tardive, l'allenatore è poi riuscito a riportare la squadra in partita soltanto nel finale. Ma cosa sarebbe successo se avesse schierato fin dall'inizio gli undici che hanno concluso la gara? il Beşiktaş si pentirà a lungo i due punti persi. Italiano deve fare i conti con i propri errori”.