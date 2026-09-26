Sartori: "Palladino viene da tre anni di risultati evidenti, è simile a Italiano. Piccoli è una certezza"

Dopo tre annate magiche, il Bologna del ds Sartori è partito a rilento ed è, al momento, tra le poche dietro alla Fiorentina in classifica. Subito prima della sosta il cambio panchina e l'arrivo dell'ex viola Palladino, di cui Sartori ha parlato così a La Gazzetta dello Sport:

"La sua storia parla chiaro, viene da tre anni di risultati evidenti e ha una squadra che pur perdendo 4 undicesimi ha valore. E il suo gioco si avvicina molto a quello di Italiano e non è lontano da quello di Motta. Palladino lo incontrammo anche due anni fa.

Piccoli e Dovbyk? Certezze. Valore riconosciuto in A e un peso calcistico sicuro. Semmai una scommessa è Enem".