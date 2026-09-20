Calamai: "A Bologna pensavano che bastasse Palladino per risolvere tutto? Sartori non può sempre fare miracoli, sono in confusione"

Il giornalista Luca Calamai si è espresso nel suo editoriale per tuttomercatoeb.com sul ritorno in panchina di Raffaele Palladino, che all'esordio con il Bologna ha pareggiato contro il Torino.

Riflessioni

"Due punti nelle prime cinque partite di campionato. L'allenatore già sostituito, il Bologna é in stato confusionale. Pensare che bastasse bocciare Tedesco e promuovere Palladino per ritrovare la vera anima rossoblù era pura utopia, L'allenatore é solo un piccolo aspetto di un problema complessivo, La società ha dato una brusca frenata al suo progetto di crescita. ll diesse Sartori bravissimo ma non può fare sempre miracoli".

Su Saputo

"Perché un proprietario ricco e potente come Saputo ha scelto di alzare il piede dall'acceleratore? Perché dopo aver fatto impazzire di gioia una città con la vittoria in Coppa Italia non ha avuto la voglia di alzare ancora l'asticella? Domande che per il momento non trovano risposte, Resta l'amarezza per questo Bologna che si ripiega su se stesso e torna ad occupare un ruolo in Serie A che e legato a un passato che i tifosi rossoblù pensavano di aver definitivamente archiviato e che non rispecchia la sua storia. Peccato".