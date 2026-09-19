Palladino esordisce a Bologna con un pareggio: "Ripartiamo dalla prestazione"

Giornata di esordio per Raffaele Palladino, con l'ex tecnico della Fiorentina che oggi ha guidato per la prima volta il Bologna da allenatore rossoblu nella sfida casalinga contro il Torino, terminata 1-1 e tra i fischi del Dall'Ara.

Sulla partita

Questo il commento sulla partita di Palladino: “Sono arrivato solamente tre giorni fa, oggi non mi aspettavo una partita perfetta perché ho avuto poco tempo per stare con i ragazzi. Avevo chiesto una reazione da squadra e da gruppo e ho visto una squadra viva che ci tiene ad uscire dalle zone in cui si ritrova”.

“Ripartiremo dalla prestazione”

Parlando della prestazione, l'ex tecnico viola si è ritenuto soddisfatto: “Ci sono indubbiamente dei principi da sistemare ma ho visto la reazione giusta e su quello sono soddisfatto. Per 70' siamo stati in gara, nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualche ripartenza e siamo calati fisicamente. Ripartiremo dalla prestazione”.