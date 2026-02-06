​​

Alla fine Kouamé se ne va per davvero. Accordo trovato con un club greco per la cessione

Redazione /
Christian Kouame
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

La cessione di Christian Kouamé è stato il giallo degli ultimi minuti di mercato, con la documentazione incompleta e il no della Lega Serie A al passaggio all'Hellas Verona

Arriva la cessione

A qualche ora dal gong finale in Italia, però, arriva la notizia sulla cessione dell'ivoriano all'Aris Salonicco, club greco che può ancora operare sul mercato vista la finestra temporale più ampia concessa in Grecia. 

L'accordo

La Fiorentina ha trovato l'accordo con l'Aris per una cessione, con Kouamé che oggi sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto con il Salonicco. Lo scrive Sky Sport. 

