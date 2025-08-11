Sentite Criscitiello: "Anche quest'anno la Fiorentina sarà la solita ed eterna incompiuta"

Nel suo editoriale per Sportitalia, il direttore della testata Michele Criscitiello ha espresso il suo parere anche sulla Serie A che sarà, con un'opinione sulla Fiorentina non proprio ottimista.

Le parole di Criscitiello

“Sarà campionato. Il Milan deve provare a vincerlo. Inter e Juve non infallibili. Il Napoli è la più forte ma la trappola europea potrebbe far perdere punti in campionato a Conte”

E sulle altre

“Le romane non sono pronte per il titolo, l’Atalanta rischia di perdere posizioni e la Fiorentina sarà l’eterna e solita incompiuta. Come sempre ci divertiremo con la lotta salvezza”