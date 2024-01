Proc. Terracciano: "Con Filippo è come prendere quattro giocatori. Sa ricoprire tutti i ruoli, dalla difesa all'attacco"

Filippo Terracciano sembra sempre più vicino al Milan. La Fiorentina era interessata al giocatore, ma l'offerta rossonera ha superato quella viola convincendo tutte le parti in causa.

A Radio Serie A il procuratore di Terracciano, Andrea D'Amico, ha parlato così: “Con Filippo non prendi un giocatore, me ne prendi tre o quattro perché può giocare in tanti ruoli diversi. Basso a sinistra, basso a destra, contro la Juventus ha addirittura marcato Vlahovic al centro. Gioca anche a centrocampo e, in Nazionale, pure come esterno d'attacco”.