In ogni club professionistico ci sono le gerarchie, base fondante poi dello sport in generale, dove non sono certo tutti uguali, checché ne dicano gli allenatori invasati col concetto di gruppo. Ecco, nella Fiorentina tale gerarchia si snoda principalmente nella classifica del monte ingaggi, dove i due più pagati sono Nikola Milenkovic e Nico Gonzalez.

Da entrambi ci si aspetterebbe una costanza di rendimento e un'incisività che però troppo spesso sta venendo a mancare. Il centrale serbo ad esempio, è a Firenze ormai da 7 anni e il treno per il grande salto di qualità tra i più forti del ruolo sembra averlo perso.

E che dire di Nico, all'infortunio di metà dicembre ci era arrivato con 9 gol stagionali (6 in campionato) e diverse prestazioni in cui aveva anche trascinato i compagni. Quattro mesi dopo siamo… più o meno allo stesso punto. L'anno scorso l'argentino dette tutto ciò che aveva nella parte finale di stagione, saltando la prima metà: l'auspicio è che quest'anno non si chiuda esattamente all'opposto perché vorrebbe dire aver già goduto della metà buona della sua stagione.