“Ho parlato con la squadra. I ragazzi sono qui per lottare e prepararsi al Frosinone al meglio. Bisogna lavorare. Italiano sta preparando la partita abbastanza bene. Vogliamo fare risultato”. Sono state queste le parole precise di Joe Barone, dg viola, in apertura del suo intervento a ‘Buongiorno Viola Park’, trasmissione in cui si è espresso anche il presidente Commisso, tornato a parlare dopo diverse settimane. Il rientro del patron americano in Italia è ancora incerto, ciò che è vero – tuttavia – è il fuoricampo di quell’avverbio “abbastanza” legato alla preparazione della sfida al Frosinone.

Quella parola che ha fatto storcere il naso ai tifosi

Ma come “abbastanza”? In che senso? Non è bastato non intervenire sul mercato per una squadra che ne aveva estremo bisogno e vederla poi affondare nell’arco di un solo mese? Cosa significa che la squadra si sta preparando abbastanza bene ? Che se arrivasse anche un pareggino, in casa, contro una neopromossa, non sarebbe poi così male? Ecco, forse Barone – anzi, sarebbe questo l’augurio – ha utilizzato un termine errato, un avverbio che risente tanto del momento negativo della squadra, guidata da un tecnico che nelle ultime settimane è apparso pure un po’ distaccato… Verosimilmente infastidito dall’inadeguatezza del non-mercato-di-riparazione.

Abbastanza non è abbastanza