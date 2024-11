La formazione titolare della Fiorentina Primavera: Galloppa conferma Tarantino e Bertolini in attacco, esordio dal primo minuto per un centrocampista

Da poco diramate le formazioni ufficiali per la sfida tra Fiorentina e Inter Primavera, partita con fischio d'inizio alle ore 13.00 al Viola Park. Galloppa sceglie il 4-3-3 per la sua squadra, con la conferma di Tarantino dal primo minuto vista l'assenza di Rubino, che oggi sarà con la prima squadra al Franchi, oltre alla titolarità di Bertolini. Esordio da titolare con la Primavera per Lapo Deli a centrocampo.

FIORENTINA (4-3-3): 22 Leonardelli; 26 Kouadio, 25 Elia, 17 Romani, 31 Scuderi; 8 Harder, 21 Deli, 10 Ievoli; 36 Caprini, 9 Tarantino, 28 Bertolini. A disposizione: 1 Vannucchi, 2 Turnone, 5 Sadotti, 6 Gudelevicius, 7 Lamouliatte, 15 Evangelista, 16 Keita, 24 Braschi, 27 Balbo Vieira, 37 Angiolini, 73 Presta. Allenatore: Daniele Galloppa