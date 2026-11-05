Mastantuono: “Essere accostato a Messi per me è il massimo. Ma quanto sono tecnici Jimenez, Dodò e Gonçalves”

Franco Mastantuono racconta i suoi riferimenti e le esperienze che hanno segnato il suo percorso. Intervenuto a My Skill su DAZN, il talento della Fiorentina ha indicato i compagni che considera più tecnici, parlando poi del modello Lionel Messi e del passaggio dal River Plate al Real Madrid.

Alla domanda sui giocatori viola con maggiore qualità tecnica, l’argentino ha scelto tre nomi: “Jimenez, Dodò e Gonçalves”. Un riconoscimento alle qualità dei compagni, tra soluzioni offensive, abilità nello stretto e capacità di creare occasioni.

Il riferimento personale resta però Messi. “Essere accostato a Messi per me è il massimo”, ha dichiarato Mastantuono. Un’ammirazione che si traduce anche nello studio dei movimenti e delle scelte del campione argentino: in particolare, la capacità di attaccare sul lato destro sfruttando il sinistro, piede preferito anche dal giovane viola.

Spazio, infine, al salto dal River Plate al Real Madrid. Nel ripercorrere quel trasferimento, Mastantuono ha individuato nel “cambiamento culturale la novità più grande”, sottolineando però il ruolo dei nuovi compagni nell’aiutarlo ad ambientarsi: “L’accoglienza dello spogliatoio ha facilitato il mio inserimento”.