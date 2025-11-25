"La Fiorentina non sta bene, l'AEK deve approfittarne. Jovic potrebbe non giocare a Firenze, attenzione alle sorprese di Nikolic"
C'è aria di Conference League: la Fiorentina torna al Franchi per una sfida europea, stavolta la più calda e -potenzialmente- la più complicata di tutte, contro l'AEK Atene. L'avvicinamento alla gara, per i greci, è raccontato dal giornalista Kostas Ketsetzoglou, con le sue parole riportate da Sport-fm.gr.
“L'AEK deve ottenere il massimo contro la Fiorentina. E può farlo perché…”
“Facendo un po' di previsioni, all'AEK probabilmente basterebbe una vittoria contro il Craiova all'ultima giornata per passare. Però, a prescindere, non converrebbe giocare anche il playoff per la qualificazione. Per questo la squadra deve ottenere il massimo dalle partite con Fiorentina e Samsunspor. In più la Fiorentina è tutt'altro che in buona forma, l'AEK può trarne vantaggio”.
“Occhio alle sorprese di Nikolic. Jovic? Potrebbe non giocare a Firenze”
“Non escludo che mister Nikolic riserverà delle sorprese. Zini probabilmente giocherà, in quanto incluso nella lista dei convocati nell'ultima partita, così come Koita. Jovic? Forse non giocherà tre partite di fila, anche perché dopo la Fiorentina c'è il derby contro il Panathinaikos. Anche Mantalos potrebbe riposare. Potremmo vedere da titolari uno tra Pereyra e Grujic”.