Ultime risposte per Stefano Pioli in conferenza stampa. L'allenatore viola si esprime anche su alcuni singoli della Fiorentina.

“Giusti gli elogi dopo giovedì scorso, giuste le critiche dopo domenica, non ci siamo espressi per quanto possiamo. Abbiamo valutato la partita e ci siamo preparati per far meglio. Pongracic ha potenzialità veramente importanti, è un difensore completo, ci lavoro tanto perchè mi aspetto tanto. Credo abbia ancora margini di crescita e molto passa dal suo atteggiamento. Per un difensore la caratteristica più importante è l'affidabilità e questa qualità va allenata. Ad un difensore basta un pallone per fare una partita insufficiente. Stiamo lavorando sulla sua affidabilità e concentrazione”.

Quindi ha concluso: “Mandragora? È dentro al 100%, purtroppo ha avuto un problema fisico che lo ha rallentato. È un giocatore forte e determinante”.