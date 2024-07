Munteanu: Vertice Fiorentina-procuratore. Tante richieste per lui

Un incontro, da tenersi la prossima settimana, tra la Fiorentina e il procuratore dell'attaccante, Louis Munteanu. Il giocatore romeno, rappresentato da Pietro Chiodi, attende di sapere quale sarà il proprio futuro.

Stando al Corriere dello Sport-Stadio, il rumeno è nel mirino di diverse società tra cui Espanyol, Cluj, Steaua Bucarest e due formazioni di Serie A.

Il meeting servirà per vagliare le varie proposte e capire le intenzioni del club viola (che non sembra intenzionato a puntare su di lui). Munteanu, nel corso dell'ultima stagione, ha giocato in prestito col Farul Constanta.