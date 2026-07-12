Calamai: "Paratici ama spendere molto, sta costruendo una Fiorentina da Champions. I Commisso sperano che..."

Il noto giornalista Luca Calamai, nel suo consueto editoriale per Tuttomercatoweb, ha parlato anche dello scoppiettante e sorprendente mercato della Fiorentina.

Acquisti da Champions League

“Lascia tutti a bocca aperto l'inizio di mercato della Fiorentina - scrive Calamai - Prima il gioiellino Viery poi il talento Dragusin e alla fine il colpo ad effetto Atta. Stiamo parlando di più di una settantina di milioni che Paratici ha già speso. Un inizio di campagna acquisti da squadra che punta alla zona Champions”.

L'ultimo arrivato

Calamai continua soffermandosi sull'ultimo acquisto: “E ora c'è Jimenez dal Bournemouth, altra operazione di valore. Nel mondo dei direttori Paratici è raccontato come un dirigente bravissimo che ama spendere molto. Questo inizio di lavoro alla Fiorentina conferma tutto questo. La famiglia Commisso spera che stavolta siano soldi spesi bene. A differenza dei 90 e passa milioni bruciati l'estate scorsa da Pradè. Paratici sta costruendo una Fiorentina da zona Champions”.