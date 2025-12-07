Duro e sconsolato il commento di Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, per l'ennesima, ignobile, non-prestazione della Fiorentina, edizione 2025/26:

"E ora cari viola cosa vi inventate? Avete chiesto ai tifosi l’appoggio totale, li avete fatti salire a Reggio Emilia in quattromila, in una curva tutta fiorentina, e li avete di nuovo umiliati. Magari qualcuno si sentirà pure offeso perché a fine partita, solo alla fine, è partito il coro “fate ridere”. Perché si può perdere (magari non sempre come succede a questa squadra), ma c’è modo e modo. Può darsi che in cent’anni di storia ci siano state stagioni più tribolate di questa (come risultati no, è la peggiore), ma in quasi un secolo di partite della Fiorentina non avevamo mai visto uno scempio del genere. Mai. È in atto una resa senza dignità.

Ma soprattutto la conferma di qualcosa che fa ancora più paura: la Fiorentina non è una squadra. Non lo era con Pioli e non lo è con Vanoli. Nessuno sa cosa può succedere per tirarsi un po’ su, per togliersi almeno dall’ultima posizione, perché se va avanti così non solo retrocede, ma lo fa con largo, larghissimo anticipo. La sensazione che dà oggi la Fiorentina è doppia, da una parte l’incapacità di giocare, dall’altra l’impossibilità di vincere. Mancano cinque partite alla fine del girone d’andata, per rientrare nella lotta salvezza servono 12 punti. Bisogna che il mondo si ribalti al Viola Park.

In panchina, sconsolato, Vanoli ha detto: “Ma quanta paura abbiamo”. Se non la toglie lui questa paura alla squadra chi la deve togliere?".