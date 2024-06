Amoruso: "Bonaventura e Castrovilli? La Fiorentina non faccia un doppio errore. I nomi per l'attacco non scaldano il cuore a nessuno"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha confessato le sue sensazioni sul mercato a Radio Bruno Toscana: “Serve un grande centravanti, l’ha detto Pradè, quindi non sono i nomi di cui parliamo adesso. Sono calciatori interessanti o discreti, ma non scaldano il cuore a nessuno. Per ora non mi sento di entusiasmarmi, ecco”.

“Spero che la Fiorentina non faccia un doppio errore”

Su Bonaventura e Castrovilli: “Cercherei di tenerli entrambi, ma senza il minimo dubbio. Sono due giocatori di grande qualità e con caratteristiche ben definite, con Palladino farebbero molto comodo. Per Jack c’è un discorso d’età, Gaetano ha passato brutti tempi con i gravi infortuni, ma il rapporto sembra quasi ricucito o comunque migliorato. Mi auguro che la Fiorentina non faccia un doppio errore, sappiamo bene quanto il centrocampo sia il motore della squadra e già tanti andranno via”.