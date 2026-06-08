Bagnoli: "Grosso dovrebbe crescere con la Fiorentina. Paratici? Uno sponsor importantissimo"

Andrea Bagnoli, procuratore sportivo, ha parlato a Radio Sportiva di Fiorentina e della scelta della società viola di scegliere Grosso al posto di Vanoli.

Il parere su Grosso

“Grosso è un allenatore che negli ultimi anni con il Sassuolo ha sempre fatto bene. Credo che dovrebbe crescere con la Fiorentina”.

Su Paratici

“Paratici è uno sponsor importantissimo. Io credo che se l’ha voluto a Firenze è perché conosce pregi e difetti non solo di un allenatore, ma anche di un uomo”.