Bagnoli: "Grosso dovrebbe crescere con la Fiorentina. Paratici? Uno sponsor importantissimo"
Fabio Paratici
Andrea Bagnoli, procuratore sportivo, ha parlato a Radio Sportiva di Fiorentina e della scelta della società viola di scegliere Grosso al posto di Vanoli.
Il parere su Grosso
“Grosso è un allenatore che negli ultimi anni con il Sassuolo ha sempre fatto bene. Credo che dovrebbe crescere con la Fiorentina”.
Su Paratici
“Paratici è uno sponsor importantissimo. Io credo che se l’ha voluto a Firenze è perché conosce pregi e difetti non solo di un allenatore, ma anche di un uomo”.
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