Giovani, talentuosi...e involuti. Fortini e Comuzzo sono il vero volto della crisi viola

Negli ultimi anni la Fiorentina è sempre ai vertici delle competizioni giovanili, tanto da lanciare diversi prodotti del proprio vivaio fra i grandi. Quest'anno però, sono proprio i giovani cresciuti al Viola Park, forse ancor più condizionati dalla situazione generale della squadra, ad essere i volti copertina della crisi della Fiorentina.

Voci di mercato

Sono soprattutto Pietro Comuzzo e Niccolò Fortini ad essere immersi nelle difficoltà. Entrambi potevano essere ceduti nel mercato di gennaio e ciò potrebbe averne condizionato il rendimento, ma questo non può essere l'unico motivo dietro ad una doppia involuzione di questo tipo.

L'involuzione di Comuzzo

Comuzzo ha spesso commesso errori madornali: Letture sbagliate, marcature saltate e cali di concentrazione emblematici di chi non ha vissuto questi mesi con la giusta tranquillità ma si è fatto trascinare e condizionare dagli eventi negativi. Voci di mercato e problemi fisici hanno minato la possibilità di ripetere una buona stagione per il difensore friulano, ma più passa il tempo e più cresce la paura che la anomalia sia stata la prima parte della scorsa stagione…

La mancata crescita di Fortini

In grande difficoltà, dopo un'annata in serie cadetta da assoluto protagonista con la Juve Stabia, è anche Fortini. Il giovane non ha la fiducia di Vanoli (la panchina ad Udine lo dimostra) e questo è ben visibile sul campo. L'esterno viola non rischia mai un dribbling o una giocata leggermente più difficile della media. Una costante ricerca del compitino per evitare errori, che comunque arrivano a pioggia. Lo scrive La Repubblica.