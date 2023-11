Bozovic: "Kokorin assomiglia a Griezmann. Non ha realizzato appieno il suo potenziale"

L'ex allenatore di numerosi club della Russian Premier League, Miodrag Bozovic, ha parlato dell'attaccante Alexandr Kokorin, che la Fiorentina ha nuovamente prestato all'Aris Limassol.

La scelta sbagliata

“Sasha non ha realizzato appieno il suo potenziale - ha detto Bozovic - e avrebbe dovuto giocare in grandi club. Ha scelto di rimanere in Russia quando ha firmato con lo Zenit, anche se sarebbe potuto partire per l'Europa: offerte del genere non tornano due volte".

Il paragone importante

"Assomiglia ad Antoine Griezmann. Hanno una forza esplosiva ed entrambi sono agili" questa la conclusione di Bozovic.