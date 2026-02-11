"Hangover Viola", stasera in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram. Ospite Francesco Matteini

Questa sera alle ore 21.30 torna con una nuova puntata Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata parliamo dell'ennesima beffa subita nel finale contro il Torino, del prossimo impegno a Como, degli errori di Vanoli e in generale della situazione delicatissima che la Fiorentina continua a vivere in questa stagione da incubo.

L'ospite di questa sera

Parteciperanno i nostri redattori e un gradito ospite, il giornalista e nostro editorialista Francesco Matteini. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

Segui la puntata LIVE