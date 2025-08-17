Cherubini elogia i suoi ex pupilli: "Fagioli il miglior talento della Next Gen, Kean il centravanti della Nazionale"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attuale dirigente del Parma, ma ex Juventus, Federico Cherubini ha raccontato alcuni retroscena legati alla sua carriera, passata anche dall'Under 23 bianconera.

“Qual è stato il miglior talento della Next Gen?”

Alla domanda sul talento più cristallino visto nella Next Gen, Cherubini non ha esitato: "Sicuramente Fagioli".

“Kean ha tutto, non sono stupito”

Poi ha parlato anche di Moise Kean, altro ex bianconero: "Il suo vero padre calcistico è Gigi Milani. Non sono stupito del Kean di Firenze. Non è facile imporsi dove si è cresciuti, Moise ha tutto per essere il nove della Nazionale".