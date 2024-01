Caressa: "Avesse perso contro la Fiorentina, il Sassuolo sarebbe andato in grande difficoltà. Parate di Consigli decisive"

Sul proprio canale YouTube Fabio Caressa ha stilato la consueta top 11 dell'ultima giornata di Serie A. Tra i pali ha schierato Consigli, grande protagonista contro la Fiorentina con un rigore parato a Bonaventura e altri interventi decisivi. Il giornalista e telecronista di Sky Sport ha commentato così la vittoria del Sassuolo contro i viola: “Le sue parate sono state decisive, perché perdendo con la Fiorentina il Sassuolo avrebbe rischiato grosso. Avesse chiuso il girone di andata in zona retrocessione avrei visto molto male la squadra di Dionisi, che non è abituata a lottare e non ha neanche un seguito di pubblico capace di dare la spinta per salvarsi. Fondamentale quindi la vittoria contro la Fiorentina, dovuta anche alle parate di Consigli".