Cambia l'avversario ma lo scenario è sempre il solito. Il tifo organizzato del Parma non sarà a Firenze: il comunicato

Avversario che arriva, situazione che non cambia. Come spesso è accaduto durante le ultime stagioni, da quando le presenze sugli spalti dello Stadio Franchi sono contingentate a causa dei cantieri per il restyling, i principali gruppi organizzati della tifoseria ospite anche in occasione di domani hanno scelto di disertare la trasferta.

Anche la tifoseria piu calda del Parma non ci sta

I 300 posti garantiti dalla Fiorentina ai suppporters avversari purtroppo non garantiscono a tutti di entrare allo stadio, e per questo motivo anche i tifosi del Parma hanno scelto di disertare la sfida. Stiamo parlando in particolare di due gruppi organizzati, i Boys e i CCPC, che attraverso un breve comunicato hanno reso nota la loro decisione, oltre che le motivazioni che gli hanno portati a questa presa di posizione. Questo il comunicato:

“A Firenze non ci saremo. Fa male prendere questa decisione, ma i nostri valori vengono prima: non lasciamo indietro nessuno. Le condizioni attuali non permettono alla totalità dei parmigiani di seguire la squadra, lasciando inevitabilmente fuori altre persone. Scegliamo di non partecipare alla trasferta di Firenze”.

“Chi deciderà di andare lo faccia senza iniziative di tifo”

La nota si conclude con: “Se siete d’accordo state con noi. A chi deciderà comunque di andare chiediamo una sola cosa: niente pezze, niente striscioni, niente iniziative di tifo. Il settore vuoto sarebbe un segnale forte, nel rispetto di chi porta avanti il tifo a Parma ogni giorno".