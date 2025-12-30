La prossima avversaria della Fiorentina non sta a guardare: la Cremonese fissa due obiettivi concreti per il mercato invernale

Prossima avversaria della Fiorentina, nell'ennesima partita da non sbagliare in chiave salvezza, la Cremonese - che ha giocato una prima parte di campionato eccellente - è già pronta ad attivarsi sul mercato. Il nome in cima alla lista della dirigenza grigiorossa è quello di Luca Marianucci, difensore del Napoli.

Non solo Marianucci

Su di lui c'è anche il Torino, ma il Napoli prende tempo e la Cremonese resta vigile per provare ad approfittarne. Un altro nome che piace al club grigiorosso è quello di Okoli, attualmente in forza al Leicester. Ad ogni modo, anche qualora le operazioni andassero a buon fine, è ovviamente impossibile che la Cremonese possa rinforzarsi in tempo per il match contro la Fiorentina, in programma domenica 4 gennaio.