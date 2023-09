Bonaventura e un gol che lo catapulta insieme a Lewandowski e altri due attaccanti in vetta a una speciale classifica

Un altro gol, splendido, di Giacomo Bonaventura ad aprire le danze per i viola nella sfida tra Fiorentina e Atalanta, finita 3-2 per la squadra di Italiano. Il classico gol dell'ex che proietta il centrocampista viola in vetta a una speciale classifica che riguarda i top 5 campionati europei.

Bonaventura è infatti, insieme a Lewandowski, Son e Giroud, l'unico giocatore dei maggiori campionati europei ad aver segnato almeno due gol in tutte le ultime 13 stagioni. E se si pensa che a fargli compagni ci sono 3 attaccanti di ruolo…